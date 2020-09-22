ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في إب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب

تمكن البحث الجنائي في محافظة إب، الاثنين، من ضبط أخطر عصابة سرقة دراجات نارية، وبحوزتها 11 دراجة نارية مسروقة.

وأوضح بحث المحافظة أن العصابة مكونة من 13 عنصرا وتم القبض على جميعهم، وهي من أخطر العصابات المتخصصة في سرقة الدراجات النارية، وكانت تقوم بالسرقة من مديريات ” حبيش ويريم وريف إب والعدين وحزم العدين والسدة والنادرة والشعر والقفر والسبرة”.

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وأشار إلى أن العصابة كانت تقوم بإعداد وثائق ملكية مزورة للدراجات المسروقة قبل أن تقوم ببيعها، لافتًا إلى أن ضبط العصابة تم نتيجة لعمليات تحر ومتابعة واسعة تمت بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية في المحافظة.

وأوضح مباحث المحافظة، أن بعض الدرجات المضبوطة تم تسليمها لمالكيها، مؤكدًا أن المتابعة لازالت جارية لاستعادة بقية الدراجات التي سرقتها العصابة.

إلى ذلك دعا أمن المحافظة، المواطنين للتعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ السريع عن وقوع أي جريمة.