شكرا لبحثكم عن خبر سفير يمني سابق: هذا الشخص هو من خان الجمهورية وأسقط صنعاء وليست قوة الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير اليمني السابق عبد الوهاب طواف إن صنعاء سقطت بالخيانة وليس بالقوة وإن وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني هو المتسبب بإسقاط العاصمة صنعاء بيد مليشيات الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن " وفي تغريدة على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني قال طواف؛ ان ناصر هو رأس الخيانة حد قوله؛ مضيفا بالقول؛ " علموا أولادكم أن صنعاء أُسقطت بالخيانة وليس بالقوة. ويصادف اليوم الذكرى السادسة للنكبة اليمنية التي أسقطت فيها ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء وأسقطت مؤسسات الدولة وبدأت بعدها اجتياح شامل لكل محافظات الجمهورية.

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