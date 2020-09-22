شكرا لمتابعة خبر عن صحفي إسرائيلي : يعلنها صراحة قريباً سنكون في اليمن .. ولا موقف يُذكر من حكومة هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر صحفي وأكاديمي إسرائيلي مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشف عن تطلعات بلاده ، للتواجد في مدينة عدن جنوب اليمن في خطوة جديدة تكشف مخططات تل أبيب وأبوظبي في الأراضي اليمنية ودول المنقطة.

وفي تدوينه له على موقع التدوين المصغر تويتر نشر الكاتب الإسرائيلي ’’ إيدين كوهين ‘‘ صورة لقلعة صيرة العدنية المشهورة وأرفقها بعبارتين مقتضبة : “كلهم سيطبِّعون” و”قريباً سنكون في عدن” في تأكيد إسرائيلي جديد، على أن المحافظات اليمنية الجنوبية ستكون ضمن صفقتها للسلام مع الإمارات.

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وأضاف متهكماً: “إن مصدر القرار في العالم العربي هو واشنطن وبس، ومن يريد الكرسي يجب أن يمر عبر فخامة الرئيس دونالد ترامب، حفظه الله ورعاه ، ترامب أمر بعض الحكام بالتطبيع في الأسابيع المقبلة في تعبيره”.

يُشار إلى أن نفس الصحفي سبق له وأن أكد ، في أكثر من مناسبة، أن الكيان الصهيوني يدعم انفصال الجنوب، وتقسيم اليمن إلى ثلاثة كيانات، اللافت في الأمر أن مثل تلك التصريحات قوبلت بالصمت ، من قبل حكومة هادي ، ما يؤكد قبولها ضمنياً بالمخطط الجديد للمنطقة.

واعتبر مراقبون تصريحات "إيدي كوهين" استفزازية للإسلام والمسلمين، عامة واليمنيين خاصة لاسيما وانه تحدث عن تحكم إسرائيل بالشؤون الداخلية للدول العربية، إلا أنها تكشف حقيقة الوضع في المنطقة، وكيفية تعامل واشنطن وتل أبيب مع حلفائهم العرب.