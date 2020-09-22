شكرا لبحثكم عن خبر بالصور والفيديو.. اليمنيون يستذكرون جرائم الميليشيا الحوثي في اليمن تحت وسم (#نكبة_اليمن_21سبتمبر) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



بدأ ناشطون في استذكار جرائم الحوثيين بحق اليمن منذ بداية إنقلابهم في عام 2014 حتى اليوم وذيلوها تحت وسم ( #نكبة_اليمن_21سبتمبر.

وأطلقت حملة النكبة في وسائل التواصل الإجتماعي عشية ذكرى إنقلاب الحوثيين في اليمن، بدأ خلالها الناشطون بنشر صور ومقاطع فيديو للإنتهاكات الحوثية بحق اليمنيين والممتلكات والمنشئات كالجوامع والمدارس والجسور، للتذكير ببداية النكبة الحقيقية لليمن واليمنيين والتي تتجسد بيوم الإنقلاب الحوثي في 21 من سبتمبر لعام 2014.

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بينما اعتقد أخرون أن هذا التاريخ لا يمثل حقيقة النكبة لليمن بل أن التاريخ الحقيقي هو تاريخ تحرك الحوثيين خارج نطاقهم المعروف سابقاً بمحافظة صعده وتحركهم صوب باقي المحافظات لإجتياحها وارتكاب مختلف الجرائم بحق المواطنين بدءً بدماج وعمران شمالاً ووصولاً إلى المحافظات الجنوبية.

هذا وتقوم الميليشيا بإستنزاف الأموال وجمع الإتاوات والجبايات من المواطنين والتجار كل عام لإحياء ذكرى إنقلابهم على السلطة الشرعية وإدخالهم لليمن في متاهة الصراعات والحروب، واتباعهم لسياسة التنكيل والتجويع والتخويف على المواطنين.