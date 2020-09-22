رئيس حزب الإصلاح: كل ما حدث من تآمر وخيانات لإسقاط صنعاء موثق بـالصوت والصورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، إن كل ما حدث من تآمر وخيانات لإسقاط صنعاء موثق بالصوت والصورة.

جاء ذلك في منشور له على الفيسبوك، بمانسبة الذكرى الرابعة لانقلاب مليشيات الحوثي الإنقلابية على الدولة اليمنية واجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وأضاف اليدومي: "في ذكرى النكبة يجب أن نتذكر أن كل ما حدث من تآمرٍ وخيانات قبل وأثناء وبعد، موثقٌ بـالصوت والصورة".

واختتم رئيس حزب الإصلاح منشوره بقوله؛ "التاريخ لا يـرحم !".