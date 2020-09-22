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شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يمني يعثر على عملة قديمة في أحد الشعاب في شبوة (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطن يمني، في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، على عملة قديمة في أحد الشعاب بمديرية ميفعة.
وقال الناشط اليمني صالح سويد باعوضه، إن المواطن ناصر باعوضه عثر على عملة قديمة أكل وشرب عليها الدهر منذ عام 1951م.
ونشر صالح باعوضة على صفحته بالفيسبوك صورا للعمله التي عثر عليها عليها "ناصر باعوضه"، أثناء قيامه برحلة إلى أحد الشعاب بمديرية ميفعة.
وأشار إلى أن ناصر باعوضه كان يجلس بجانب أحد الأحجار الكبيرة بميفعة، وتفاجأ بوجود بعض العملات القديمة التي يرجع تاريخها إلى عام 1951.
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