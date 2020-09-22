غارات سعودية تستهدف محافظات يمنية عدة والجيش اليمني فشل محاولة تقدم للمرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدو السعودي الأمريكي، الاثنين، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا دمارا في الممتلكات ومستمرًا في خرق وقف إطلاق النار الخاص بالحديدة.

وقد تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة الحديدة من افشال محاولة تقدم للغزاة والمرتزقة على قرية الشعب في مديرية حيس بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف بأكثر من 30 قذيفة وتمشيط بمختلف العيارات في خرق واضح لاتفاق السويد.

وقصفت دبابات الغزاة والمرتزقة قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

وفي مأرب شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية مجزر وغارتين على مديرية مدغل.

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أما في صعدة فقد شن الطيران غارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار.

وفي حجة شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض.

وكان مصدر في غرفة ضباط الارتباط أعلن في وقت سابق أن قوى العدوان نفذت 97 خرقا بينها محاولة تقدم واستحداث تحصينات قتالية في حيس بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المصدر أن من بين الخروق تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة الحديدة و3 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وغارتين لطيران تجسسي على الفازة، مشيرًا إلى أن الخروق تضمنت 30 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و60 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.