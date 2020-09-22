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صنعاء - ياسمين الخيامي - عضو سابق في القاعدة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن علاقة علي عبد الله صالح بالتنظيم

كشف أيمن دين، العضو السابق في تنظيم “القاعدة” عن العلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والتنظيم، وفقاً لوكالة “سبوتنيك”.

وذكر دين أن الرئيس الراحل كان يطلب من “القاعدة” زيادة العمليات الإرهابية في بلاده، من أجل الحصول على المزيد من الأموال لمكافحة الإرهاب في اليمن، حيث كانت الولايات المتحدة قد رصدت ميزانية ضخمة لمكافحة الإرهاب في اليمن.

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وأكد العضو السابق في “القاعدة” بأن صالح كان يرسل بعضا من الأموال التي يحصل عليها إلى التنظيم، حيث كان الأمر عبارة عن تجارة بين الطرفين.

ورفع دين الستار عن الكثير من العلاقات التي جمعت بين عدة أنظمة إقليمية وعربية مع تنظيم “القاعدة”، مثل إيران وقطر وباكستان وغيرها.