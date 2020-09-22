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صنعاء - ياسمين الخيامي - الطبيب الشرعي بالعاصمة صنعاء يحسم الجدل بشأن سبب وفاة الشاب ”الاغبري”.. تفاصيل

حسم تقرير الطبيب الشرعي الجدل بشأن سبب وفاة الشاب عبدالله الاغبري، الذي توفي إثر تعذيب من قبل خمسة متهمين بمحلات السباعي في العاصمة صنعاء، أواخر أغسطس الماضي. وقال محامي أولياء دم المجني عليه،

وضاح قطيش، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، أن تقرير الطبيب الشرعي في مكتب النائب العام قد صدر والذي حدد بالمجمل سبب الوفاة بالنزيف الداخلي الشديد في صدر وبطن المجني عليه والذي كان سببه تعرضه لتعذيب قاس لساعات طويلة كما أفاد التقرير

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الطبيب الشرعي بالعاصمة صنعاء يحسم الجدل بشأن سبب وفاة الشاب ”الاغبري”.. تفاصيل

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ونوه قطيش بان التقرير ذكر بأن الجرح الذي في رسغ اليد اليسرى لم يكن هو سبب الوفاة لأنه جرح سطحي لم يصل للوريد أساساً و وعد بنشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأشار إلى أنه حضور اليوم في نيابة شرق الأمانة عن أولياء الدم برفقة زملائه في المكتب وفريقه القانوني لمتابعة قضية الشهيد عبدالله الأغبري والتحقيق من قبل وكيل النيابة مع المتهم عبدالله القدسي الذي قام بتسليم نفسه قبل أمس الخميس. وأثارت جريمة مقتل الأغبري غضب شعبي عارم بصنعاء وكافة المحافظات.