شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وفاة الفنان اللبناني "جورج وسوف" بعد اصابته بفيروس كورونا ، ونجل شقيقته يكشف تفاصيل هامة وطارئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر يتحدث عن وفاة الفنان جورج وسوف متاثرا باصابته بفيروس كورونا.

وزعمت تلك الروايات ان الفنان جورج سوف نقل الى المستشفى بعد ان ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا ، وتضاعفت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

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وللاطمئنان على حالة سلطان الطرب الصحية، تواصل بعضهم على مصمم الأزياء السوري علاء سركيس والذي يكون ابن شقيقة الفنان السوري جورج وسوف.

وأكد علاء سركيس بأن جميع هذه الأخبار المتداولة عن الفنان جورج وسوف حول إصابته بفيروس الكورونا هي أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن جورج لم يعاني من أية أعراض قريبة من اعراض فيروس الكورونا كوفيد _ 19.

وأوضح مصمم الازياء علاء سركيس بأن جميع الاشخاص في الوقت الحالي معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد نظراً لانتشاره بشكل كبير في هذه الأيام، بالاضافة الى ازدياد أعداد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

كما بين أن الفنان جورج وسوف يتواجد الآن في منزله الذي يقع في مدينة الكفرون السورية

وافاد ان الفنان جورج وسوف يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي.

كما واضاف ان جورج يتمتع بصحة جيدة وينفي إصابة الفنان جورج وسوف بكورونا

وأشار سركيس أن جورج وسوف وأثناء مكوثه في البيت، يشرف ويتابع أعماله الغنائية التي يتم إصدارها قريباً، موضحاً أنه سوف يتم إطلاقها بالتعاون مع روتانا للإنتاج الفني.