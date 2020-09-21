شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد الجيش الوطني يأسر حوثيين في الجوف وينشر اعترافاتهم الخطيرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، تحرير مواقع عسكرية وصفتها بالاستراتيجية في محافظة الجوف، شمال البلاد بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.
وقال ركن تدريب المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن عبدالله الزوقري، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب.
وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد الزوقري أن الميليشيات الانقلابية أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية.
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيديو لعدد من أسرى ميليشيات الحوثي الانقلابية، الذين تم القبض عليهم في جبهة الجوف يدلون باعترافات خطيرة حول بعض المعارك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شاهد الجيش الوطني يأسر حوثيين في الجوف وينشر اعترافاتهم الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.