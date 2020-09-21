شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تخسر مواقعها جنوبي مارب وتتلقى ضربات موجعة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، اليوم الأحد، أن مليشيا الحوثي خسرت مواقعها جنوبي مدينة مارب، وتلقت ضربات موجعة على أيدي أبطال الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مقاتلات التحالف العربي دمرت تعزيزات حوثية في بلاد مراد، ومصرع عناصر كتيبة حوثية تابعة لما تسميه المليشيا القوات الأمنية، بكامل عتادها وعديدها.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة إثر انهيار صفوفها في معركة مديرية جبل مراد لكن المقاتلات دمرتها لحظة وصولها.

ونوهت المصادر بأن المليشيا خسرت مواقعها في منطقة الحدبا في بلاد مراد وعناصرها تائهة في الشعاب والأودية، بعد انكسارها في معركة الجبل، على وقع ضربات الجيش والقبائل.

وتلقت المليشيا ضربات جديدة وموجعة، على امتداد الجبهات الجنوبية للمحافظة من جهة جبل مراد والمناقل، تكبدت خلالها عشرات القتلى بينهم قائد عقائدي مهم يدعى العقيد علي سالم المطيعي؛ وفقا لاعتراف اعلام المليشيا.

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