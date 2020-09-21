عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليوم.. اجتماع استثنائي لوزراء البيئة العرب لبحث كارثة خزان صافر

الإثنين 21 سبتمبر 2020

الخليج 365

تعقد إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، إن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية رقم (31) بتاريخ 24/10/2019 والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة (صافر) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسي النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015.

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عواقب إنسانية وبيئية كارثية على المنطقة

يأتي ذلك فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه العميق بشأن ناقلة النفط صافر، مؤكدا أن انفجارها أو تسرب النفط منها سيؤدي لعواقب إنسانية وبيئية كارثية على اليمن والمنطقة.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في اليمن عن غوتيريش خلال الاجتماع الوزاري حول اليمن والذي عقد افتراضيا على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة قوله، الخميس، إن هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية لا تزال مستمرة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن التصعيد العسكري في مأرب وغيرها لا يؤدي إلا إلى تعطيل الجهود لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.