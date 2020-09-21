شكرا لبحثكم عن خبر مظاهرات غاضبة في المكلا بسبب تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - خرج العشرات من أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن بتظاهرة منددة بتدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات الأساسية للمحافظة واتخاذ إجراءات لمنع انهيارها. Advertisements وقالت مصادر محلية ان النخبة الحضرمية قامت بتفريق المتظاهرين بإطلاق الرصاص بالجو. وتشهد مدينة المكلا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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