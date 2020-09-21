شكرا لبحثكم عن خبر مظاهرات غاضبة في المكلا بسبب تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - خرج العشرات من أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن بتظاهرة منددة بتدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات الأساسية للمحافظة واتخاذ إجراءات لمنع انهيارها.
وقالت مصادر محلية ان النخبة الحضرمية قامت بتفريق المتظاهرين بإطلاق الرصاص بالجو.
وتشهد مدينة المكلا انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات غاضبة في المكلا بسبب تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.