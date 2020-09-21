شكرا لبحثكم عن خبر إعلان مبشر لـ”35” ألف مواطن في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المنظمة الدولية للهجرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد، أن مشروع إعادة تأهيل خطوط المياة الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن أوشكت على الإنتهاء. وقالت المنظمة خلال تغريدة في تويتر رصدها "المشهد اليمني" أن استكمال تأهيل شبكة الخطوط ستمكن 35 ألف مستفيد من الوصول للمياه في عدن. Advertisements ويجدر الإشارة إلى أن المواطنون في العاصمة عدن يعانون من سوء للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وإرتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل جنوني بالترافق مع إنهيار غير مسبوق للعملة المحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مبشر لـ”35” ألف مواطن في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المنظمة الدولية للهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.