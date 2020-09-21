شكرا لبحثكم عن خبر مع تكرر موجاته في بعض الدول.. تعرف على مستجدات الإصابات بوباء كورونا في العالم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تقترب من 30.7 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 30 مليونا و685 ألف حالة.

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كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 20.9 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 956 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.