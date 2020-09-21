شكرا لبحثكم عن خبر مصدر حكومي يكشف أين وصلت مفاوضات جنيف حول الأسرى بين الحكومة والميلشيا الحوثية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل فريق الحكومة اليمنية الشرعية ووفد ميليشيا الحوثي المفاوضات في سويسرا حول قضية الأسرى من الطرفين.
وكان الطرفان قد سلموا كشوفات الأسرى لمراجعتها تمهيدا لإبرام الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأفاد مصدر في الفريق الحكومي المشارك في مفاوضات الأسرى الجارية في جنيف، إنه لم يُحرز أي تقدم حتى الآن.
وأضاف المصدر أن الفريق يأمل في استكمال تبادل الكشوفات بشأن أسماء الأسرى المتفق عليهم في عمّان وفقا لما نقلته قناة بلقيس.
ونقل موقع المسيرة نت التابع للمليشيا الحوثية عن مصدر حوثي مطلع لم يسمه، قوله إنهم سلموا كشوفات الأسرى والمعتقلين، وإن ثلاث جلسات عُقدت لمراجعة الكشوفات.
وأضاف المصدر إلى أن الكشوفات ستخضع لمراجعة الطرفين خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، قبل الانتقال إلى مناقشة الخطة التنفيذية لصفقة التبادل بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألف شخص.
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