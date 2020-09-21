شكرا لبحثكم عن خبر 8 مقبوض عليهم وآخر هارب وحقيقة الوساطات ودور المستشفى.. وكيل النيابة يكشف مستجدات قضية الشهيد الأغبري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الجهات المختصة بصنعاء مستجدات قضية المغدور عبدالله الاغبري والذي توفي إثر تعذيب من قبل خمسة متهمين بمحلات السباعي في صنعاء، أواخر أغسطس الماضي.

وفي لقاء مع إحدى وسائل الإعلام قال القاضي حمود إسحاق وكيل النيابة إنهم تمكنوا من القبض على متهم جديد وعرضوا ملف القضية لتمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين ومواجهتهم بالأدلة المثبتة عليهم.

وأضاف أن هناك عدد من المتهمين لازالوا هاربين وجاري البحث عنهم وقد تم إصدار أوامر بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وعن الوسطات القبلية التي تكلم عنها الإعلام قال القاضي إسحاق لم تصلنا أي وساطة قبلية أو سياسية حتى الآن نافيا كل تداولات وسائل الإعلام والتي تحدثت عن وساطات بعشرات الملايين.

أما بالنسبة لمستشفى يوني ماكس والذي اتهمه البعض بأن له يد في القضية فصرح القاضي أنه لم يثبت شيء حتى الآن يؤكد صلة المستشفى بالجريمة ولازالت التحقيقات جارية.

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وأفاد القاضي أنه لم يتم إثبات دوافع الجريمة التي تحدثت عنها بعض الوسائل الإعلامية كالابتزاز للبنات أو الحديث عن أعراض الناس ، مؤكدا أن التحقيقات ستكشف كل شيء فور الانتهاء.

وقال زياد عبد السلام نائب رئيس اللجنة المكلفة من نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المجني عليه إن هناك 8 متهمين تم القبض عليهم حتى الآن.

وأضاف أن اثنين منهم تكفلوا بإخفاء معالم الجريمة من تغسيل للمكان وغيره مؤكدا وجود الثلاثة المتهمين في غرفة الجريمة كما أثبتته كاميرات المراقبة غير أنه لم يتم التحقيق معهم حتى الآن ليتم توضيح دورهم في الجريمة.

وأضاف زياد أن هناك متهم آخر لازال خارج أسوار السجن يتم ملاحقته وفضل عدم ذكر تفاصيل أكثر عنه لمساعدة رجال الأمن في الوصول إليه.

وتحدث زياد عن قصة الأعراض وابتزاز البنات والأيادي الخفية في القضية مؤكدا عدم إثبات أي شيء حتى الآن وأن التحقيقات ستكشف كل التفاصيل إن وجدت.

ويتابع الشارع اليمني مستجدات القضية التي أشغلت الرأي العام مطالبا بسرعة القصاص من الجناة وكشف الدوافع التي أقدم على إثرها الجناة بتعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري بطريقة وحشية لم يعهدها اليمنيون.