شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. نحو فرض إغلاق شامل في لندن للحدّ من كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت محطة إذاعة "إل بي سي" البريطانية أن عمدة لندن صديق خان سوف يوصي الوزراء بفرض إجراءات إغلاق شامل، عقب اجتماع مع قادة المجلس اليوم الاثنين. ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت المحطة نقلا عن المتحدث باسم عمدة العاصمة البريطانية إن خان سيدعو الوزراء لتمديد القيود التي تم فرضها مؤخرا بما في ذلك إصدار قرارات للمقاهي والمطاعم بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء. المصدر: د ب أ

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