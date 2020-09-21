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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد صورة منزل السباعي بعد تفجيره من قبل الحوثيين

قدمت جماعة الحوثيين على تفجير منزل السباعي في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقامت جماعة الحوثيين بتفجير منزل علي السباعي المظفري في الطفة بالبيضاء. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: هام.. علامة جديدة لسرطان الرئة تظهر في الأظافر يجب الانتباه إليها قناة الاخبارية تكشف رسميا عن تفاصيل خطيرة كادت تقلب المملكة راسا على عقب (فيديو) شاهد.. أحدث صورة لهيفاء وهبي بعد انفجار “مرفأ بيروت”.. ظهرت بدون مكياج ! طريقة طبيعية لتنظيف الكبد من السموم التي تسبب أمراض مزمنة لجسمك بحثت عن الحب في فيسبوك .. فكانت نهايتها مأساوية السلطات السعودية تعلن رسميا عن عقوبة مخيفة ( السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين والترحيل لمن يرتكب هذه المخالفة ) فتاة شقراء تحول شاب يمني من ابناء هذه المحافظة من فقير الى مليونير يمتلك مصنع وأرصده بنكية خيالية Advertisements الجيش المصري يباغت الاتراك بعملية عسكرية رهيبة لم يتوقعها احد الكشف عن أخطر طريقة "تحايلية" لجأ اليها "السباعي وعصابته" "لاختراق" هواتف "الفتيات" واستخراج الصور ومقاطع الفيديو.. تفاصيل تحذير من تناول الكثير من الشوكولا.. قد يحفز خطر سرطان قاتل! مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي تقديراً لمواقفه النبيلة تجاهها... سعودية تفاجئ زوجها بعروس جديدة وهكذا كانت ردت فعله مشروب طبيعي يحميك من أمراض القلب والسكري ويطيل متوسط العمر! تعرف على ثلاثة أدوية شائعة تمنع الإصابة بسرطان الرئة الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بتغيير هام في هيئات ''المهندسين والمقيمين المعتمدين والمقاولين'' لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة‎.. تجنب هذه الأطعمة واثار تفجيرها جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة. وقال النشطاء بالقول متى سيأتي مسؤول من الحوثيين في البيضاء يقول ( لا ) لتفجير المنازل. وتساءل النشطاء أين قيادتهم في صنعاء وصعدة من هذه التصرفات الشنعاء.

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