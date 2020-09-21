شكرا لبحثكم عن خبر الابتزاز.. مصدر دخل لضباط المليشيا الحوثية في شرطة الاخلاق والبحث الجنائي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أمنية عن استغلال ضباط تابعين للمليشيا الحوثية الابتزاز وخاصة للنساء في مديريات الأمن وأقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي لتحقيق أرباح طائلة .

وقالت المصادر للمشهد اليمني أن ضباط تابعين للمليشيا الحوثية في العديد من المراكز الأمنية يقومون بابتزاز المتهمين وخاصة النساء للكسب المادي ومقابل التستر عن التهم المنسوبة إليهم .

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وأضافت المصادر أن شرطة الأخلاق التي انشئها المليشيا مؤخرا تعد أكثر الأجهزة ابتزازا وكان آخرها القبض على العديد من الفتيات بتهمة الاختلاء في عير الحب ثم اخراجهن بعد تقديم اهاليهن مبالغ باهظة .

وأكدت المصادر أن ضباط البحث الجنائي يتعاملون مع متهمين وسرق وتجار مخدرات بائعات الهواء مقابل غض الطرف عنهم وهو ما تسبب في ظهور الجريمة المنظمة .

هذا وكان آخر صور الابتزاز إطلاق إدارة الأمن في محافظة صنعاء عن نساء متهمات بالاختلاء وغيرها من التهم مقابل التستر عنهن .