غارة جوية سعودية تستهدف مرتزقة العدوان في مأرب موقعة قتلى وجرحى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر موثوقة في محافظة مأرب، عن قيام طيران العدوان السعودي باستهداف مجاميع مسلحة موالية لتحالف ما اسفر عن مصرع وجرح العديد منهم .

وقالت المصادر لـ” الخليج 365 ” أن طيران العدوان شن في حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد غارة جوية على منطقة العشة، مشيرة الى أن الغارة استهدفت المرتزقة من آل حازب وآل سعد في جبل مراد، سقط على اثرها عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر أن قيادة التحالف سعت الى توقيف عدد من مشائخ واعيان آل حازب، في محاولة منها لإحتواء الموقف وتحكيمهم، لافتة الى وصول عدد من الوساطات بينهم القيادي العسكري في قوات هادي، حسين الحليسي وهو من أبناء قبيلة مراد لتحكيم ال حازب ومنعهم من اتخاذ أي موقف، سيما في ظل الاجواء المشحونة التي تخيم على المنطقة.