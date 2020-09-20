حكومة هادي تشكو لحكومة المرتزقة : ميناء سقطرى خارج السياده

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى



كشفت وثيقة رسمية عن دخول سفينة إماراتية إلى ميناء أرخبيل سقطرى ، الواقع تحت حماية قوات سعودية، بطريقة غير قانونية.

وكشفت مذكرة رسمية رفعها مدير عام ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان، إلى القائم بأعمال وزير النقل في حكومة المرتزقة عن دخول “السفينة الإماراتية (AD ASTRA)، امس السبت الى رصيف ميناء سقطرى بطريقة مخالفة دون إذن من سلطات الميناء، ودون استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون”.

وفي 13 سبتمبر الجاري، اتهم وزير الثروة السمكية في حكومة المرتزقة، الإمارات بجلب معدات اتصالات مجهولة طبيعتها ومعدات أخرى (لم يفصح عنها) ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإماراتية إلى سقطرى.

وأشار في تغريدات على حسابه إلى أنه تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس الماضي، “دون الحصول على تأشيرات رسمية”.

وكان موقع “ساوث فرونت” الأمريكي، كشف الشهر الماضي عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.