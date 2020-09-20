شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة ’’وول ستريت جورنال‘‘ تكشف عن تفاصيل الخلافات الحادة داخل العائلة الحاكمة بالسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة ’’وول ستريت جورنال‘‘، تفاصيل مثيرة، عن وجود خلافات حادة داخل العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، بشأن التطبيع مع الكيان المحتل.

وأكدت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يريد التطبيع بقوة، بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات سلام رسمية مع إسرائيل، فيما يعارضه والده الملك سلمان بقوة، خشية ردود الفعل الغاضبة من الشعب.

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ومنذ دخول السلام بين إسرائيل والإمارات البحرين حيز التنفيذ، بدأ مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يلمحون إلى أن دولًا أخرى ستنضم إلى السلام مع إسرائيل، وكان الجميع يتساءل عما إن كانت السعودية بين هذه الدول.

وشددت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على ما قالت إنه اختلاف في وجهات النظر بين أفراد العائلة السعودية الحاكمة، حول إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأشار إلى أن المملكة ستقدم على خطوة التطبيع مع إسرائيل في "الوقت المناسب"

وقالت الصحيفة إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أراد أن يوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين، إلا أن والده الملك سلمان عارض ذلك".

وأضافت الصحيفة أن "الملك سلمان بن عبد العزيز لطالما أيد لسنوات عديدة، مقاطعة إسرائيل والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة، إلا أن (ابن سلمان) يريد إقامة علاقات تجارية مع إسرائيل، وإنشاء جبهة موحدة ضد إيران، وتجاوز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنه نزاع صعب".

وأشارت إلى أن "العاهل السعودي صدم بشدة خلال إجازته، عند إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أغسطس (آب) عن توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقًا لـ"التطبيع الكامل" لعلاقاتهما.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن سبب هذه الصدمة أن ولي العهد السعودي لم يبلغ والده مسبقًا بالاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي.

وذكرت الصحيفة، أن "(ابن سلمان) خشي أن يعارض والدُه الاتفاق، باعتباره لا يسهم في مطلب الفلسطينيين إقامة دولتهم، لدرجة أنه (لو علم الملك) لما كان بالإمكان أن توقع الإمارات اتفاقًا مع إسرائيل بهذه السهولة".

وكشفت "وول ستريت" أن بعد إعلان اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، طلب العاهل السعودي من وزير خارجيته إعادة تأكيد التزام بلاده بإقامة دولة فلسطينية.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أنه خلال اجتماع بين صهر "ترامب" وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، وولي العهد في السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان إن والده "لن يقبل باتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية"، إذ أكد ولي العهد أن أقصى ما يمكن أن تفعله المملكة في الوقت الحالي، بسبب اعتراض الملك السعودي، هو المساهمة في انضمام البحرين إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل".

ورغم التلميحات والترجيحات المختلفة، لا تزال السعودية متمسكة بموقفها التي تصفه بـ"الثابت" تجاه الصراع، إذ تضع شرط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية من أجل تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال، إن "ضم إسرائيل لأراضٍ على نحو آحادي وبناء مستوطنات يدمر أي جهد للسلام، مثمنًا في الوقت ذاته أي جهد لتعليق هذه الإجراءات الأحادية.

وقال إن أي جهود تفضي للسلام في المنطقة وتعليق الضم يمكن أن ننظر إليها نظرة إيجابية.

وأكد أن المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل للنزاع والتطبيع الإسرائيلي مع جميع الدول.

كما قال الأمير فيصل بن فرحان، عقب وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية، إن موقف المملكة الراسخ نحو القضية الفلسطينية لن يتغير بالسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من الإمارات من كافة دول العالم بعبور أجواء المملكة، وذلك بعد عبور أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات بالأجواء السعودية.