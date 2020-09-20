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‎الزميل سلطان مغلس يحصد درجة الماجستير في الا #1621;علان عبر موقع التواصل الا #1621;جتماعي "Facebook"

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عدن - ياسمين التهامي - ‎الزميل سلطان مغلس يحصد درجة الماجستير في الإعلان عبر موقع التواصل الإجتماعي "Facebook"

حصد الزميل الباحث سلطان عبدالقادر مغلس درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية  عن رسالته الموسومة بـ " دور الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة فاعلية تحقيق الأهداف الترويجية " ( دارسة ميدانية لعينة من عملاء وموظفي البنوك اليمنية بالتطبيق على موقع Facebook ) .   

وتكونت لجنة المناقشة من: أ. د. سماء طاهر - استاذ التسويق بجامعة السويس رئيساً ومناقشا، أ.د.منى قدري عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - مناقشا ، أ.د. أمل عصفور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة بور سعيد.  

 

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جديد اب برس

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وتناول الباحث في رسالته الأهمية التي يكتسبها الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام والايجابيات والميزات الجديدة التي توفرها هذه الوسائل في الجانب الاعلاني لتحقيق الاهداف الترويجية لمؤسسات القطاع الخاص بصورة اكثر دقة وفاعلية، كما تناول الباحث في رسالته مدى استغلال القطاع الخاص في اليمن وخصوصا المؤسسات البنكية لهذه الوسائل في الترويج لخدماتها وتحقيق اهدافها بفاعلية ومدى تفاعل المجتمع اليمني لهذه الإعلانات والجهود الترويجية.

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