‎الزميل سلطان مغلس يحصد درجة الماجستير في الا #1621;علان عبر موقع التواصل الا #1621;جتماعي "Facebook"

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عدن - ياسمين التهامي - الزميل سلطان مغلس يحصد درجة الماجستير في الإعلان عبر موقع التواصل الإجتماعي "Facebook"
حصد الزميل الباحث سلطان عبدالقادر مغلس درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية عن رسالته الموسومة بـ " دور الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة فاعلية تحقيق الأهداف الترويجية " ( دارسة ميدانية لعينة من عملاء وموظفي البنوك اليمنية بالتطبيق على موقع Facebook ) .
وتكونت لجنة المناقشة من: أ. د. سماء طاهر - استاذ التسويق بجامعة السويس رئيساً ومناقشا، أ.د.منى قدري عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - مناقشا ، أ.د. أمل عصفور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة بور سعيد.
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وتناول الباحث في رسالته الأهمية التي يكتسبها الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام والايجابيات والميزات الجديدة التي توفرها هذه الوسائل في الجانب الاعلاني لتحقيق الاهداف الترويجية لمؤسسات القطاع الخاص بصورة اكثر دقة وفاعلية، كما تناول الباحث في رسالته مدى استغلال القطاع الخاص في اليمن وخصوصا المؤسسات البنكية لهذه الوسائل في الترويج لخدماتها وتحقيق اهدافها بفاعلية ومدى تفاعل المجتمع اليمني لهذه الإعلانات والجهود الترويجية.
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