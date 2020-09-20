شكرا لمتابعة خبر عن فتاة شقراء تحول شاب يمني من ابناء هذه المحافظة من فقير الى مليونير يمتلك مصنع وأرصده بنكية خيالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة شقراء تحول شاب يمني من ابناء هذه المحافظة من فقير الى مليونير يمتلك مصنع وأرصده بنكية خيالية

علي المقطري شاب يمني فقير ينحدر من محافظة ريمة وكان يعمل في بيع البطاط الساخن علي متن عربة بسيطة في بوابة مديرية الرماح للبنات الكائنة في حي الحصبة بشمال العاصمة . وطرأ تغير محوري في حياته بعد احداث عام ٢٠١١ وتدهور الحالة الاقتصادية في اليمن حبث قرر الهجرة الى اوروبا وسافر الى تركيا وحالفه الحض بالدخول الى المانيا عن طريق التهريب وطلب اللجوء الانساني وحصل عليه وساعده الحظ وتعرف علي هذه الفتاة الحسناء وتزوجها بدون دفع مهر وبعد زواجهم قدم طلب للجنسية الالمانية وحصل عليها الشاب اليمني . الشاب اليمني اصبح يمتلك الان منزلاً خاصا به وسيارة فاخرة وتأمين صحي ورصيد في البنك ومصنع للبطاطس والشبس في مدينة همبورغ الالمانية ويوزع منتجاته في جميع المانيا. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: بحثت عن الحب في فيسبوك .. فكانت نهايتها مأساوية السلطات السعودية تعلن رسميا عن عقوبة مخيفة ( السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين والترحيل لمن يرتكب هذه المخالفة ) فتاة شقراء تحول شاب يمني من ابناء هذه المحافظة من فقير الى مليونير يمتلك مصنع وأرصده بنكية خيالية الجيش المصري يباغت الاتراك بعملية عسكرية رهيبة لم يتوقعها احد الكشف عن أخطر طريقة "تحايلية" لجأ اليها "السباعي وعصابته" "لاختراق" هواتف "الفتيات" واستخراج الصور ومقاطع الفيديو.. تفاصيل Advertisements تحذير من تناول الكثير من الشوكولا.. قد يحفز خطر سرطان قاتل! مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي تقديراً لمواقفه النبيلة تجاهها... سعودية تفاجئ زوجها بعروس جديدة وهكذا كانت ردت فعله مشروب طبيعي يحميك من أمراض القلب والسكري ويطيل متوسط العمر! تعرف على ثلاثة أدوية شائعة تمنع الإصابة بسرطان الرئة الملك سلمان يصدر أمر ملكي عاجل بتغيير هام في هيئات ''المهندسين والمقيمين المعتمدين والمقاولين'' لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة‎.. تجنب هذه الأطعمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة شقراء تحول شاب يمني من ابناء هذه المحافظة من فقير الى مليونير يمتلك مصنع وأرصده بنكية خيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.