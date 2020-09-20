حضرموت: إحتجاجات منددة بإنهيار الخدمات والسلطات تعتقل عدد من المتظاهرين

نفذ العشرات من شباب المكلا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية غاضبة، بسبب تردي وانهيار الخدمات في ساحل محافظة حضرموت "شرقي اليمن".



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن الوقفة تأتي امتداداً لاحتجاجات واسعة انطلقت منذ أيام، على خلفية انهيار منظومة الكهرباء، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي".



وأضاف: قام المحتجون بقطع عدداً من الشوارع الرئيسية، بمدينة المكلا وعدداً من المديريات الأخرى، تزامنت مع دعوات لتنفيذ عصيان مدني واسع، تنديداً بالوضع الجاري والمتردي، الذي يعيشه أبناء مديريات الساحل.



وأشار إلى أن منظومة الكهرباء باتت مهددة بالانهيار، حيث وصل ساعات انطفاءات الكهرباء 16 ساعة في اليوم الواحد، وسط ارتفاع درجة الحرارة والتي تتجاوز 40 درجة، وشدة الرطوبة ما بين 70الى 90 .



ولفت أنه خلال هذه الاحتجاجات، اعتقلت قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، عدداً من المحتجين بمدينة المكلا.



وخلال الأيام الأخيرة، تسارعت الاحتجاجات في مديريات ساحل حضرموت، التي تطالب بتحسين خدمة الكهرباء، والخدمات الأساسية الأخرى.

