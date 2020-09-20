شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تغسل أدمغة 81 ألف طالب وطالبة خلال العام الجاري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، عن تفخيخ وغسل عقول و أدمغة 81 ألف طالب وطالبة في 15 محافظة، خلال العام الجاري؛ عبر ما أسمته الدورات الصيفية.

وذكرت المليشيا؛ وفقا لوكالة " سبأ " بنسختها الحوثية، إن “الدورات الصيفية في مرحلتها الثانية، التي أقيمت في 15 محافظة، بمشاركة 66 ألف طالب وطالبة، موزعين على ألف و744 مدرسة، تضمنت أنشطة ثقافية واجتماعية ومهارية، ومسابقات رياضية، بإشراف ستة آلاف معلم، ضمن مشروع المدارس الصيفية”.

وأشارت إلى أن “المرحلة الأولى من الدورات في الأرياف، شملت تنفيذ أنشطة وبرامج في ثلاثة آلاف و500 مدرسة، استفاد منها نحو 11 ألف طالب وطالبة، وشارك فيها 15 ألفاً و50 معلماً ومعلمة”.

وأفادت بأن “الدورات الصيفية تميزت هذا العام ببث برامجها وأنشطتها، عبر ثماني قنوات وإذاعات، واستمرت ثلاثة أشهر”.

وعمدت المليشيا الحوثية، الى تعطيل المدارس الحكومية مقابل تشغيل ما أسمته المراكز الصيفية، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

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