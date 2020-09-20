شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تصحو على فاجعة هزت المملكة شاب سعودي في عمر 18 ينتحر بسبب هزيمته في لعبة "ببجي""PUBG" والمفاجأه ماهي قرارات الملك بهذا الشأن..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقدم شاب سعودي صباح اليوم على الانتحار وذلك بسبب ادمانة على لعبة "ببجي"

وقالت مصادر ان الشاب احمد السعداني البالغ من العمر 18 سنة قام بتعليق حبل المشنقة في غرفتة ووجد مشنوقا قبل قليل .



وذكر المصدر أنه لم ينتبه لغيابه احد منذ مساء الامس حيث انه كان يعاني من حالة إدمان على لعبة "ببجي" حيث كان يقضي طوال يومة في اللعب دون ان يخرج من مكانة.

وقالت التحقيقات انها وجدت اللعبة مفتوحة في جهازة وكان قد تمت هزيمته مما ادى به الى الدخول في حالة غضب شديد ادى به الى الانتحار.

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