اعتبرته أسرة الضحايا بأنه محاباة للقتلة.. إب: محكمة خاضعة للحوثيين تصدر حكماً صادماً بحق قتلة فتاتين

أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين بإب، حكماً صادماً بحق قتلة فتاتين بالمدينة القديمة، بعد نحو عامين من الجريمة.



وقال مصادر حقوقية، إن محكمة شرق إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت حكماً بسجن متهم بجريمة قتل فتاتين بسجن سبع سنوات ودفع دية مالية لأسرة الضحيتين "2755000"، فيما حكمت بتبرئة متهم آخر.



ووصفت أسرة الفتاتين الحكم بأنه جائر ومحاباة للقتلة على حساب الضحايا، داعية أبناء المحافظة لوقوف معهم.



وطالب والد الفتاتين أبناء المجتمع للوقوف معه، في استئناف الحكم من أجل إنصافه، فيما شرع ناشطون في جمع تبرعات له عبر مواقع التواصل من أجل تكاليف المرافعة.



وقتلت الفتاتين "جميلة ونهلة محمد أحمد علي قائد" في نهاية نوفمبر 2018م، عقب اقتحام شابين لمنزلهما بمدينة إب القديمة، على خلفية خلاف بينه وبين شقيق الضحيتين، وأقدما على قتلهما بدم بارد.

