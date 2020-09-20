شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي من أبناء محافظة شبوة في نجد المجمعة بمأرب "اسم وصورة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل القيادات الحوثية تساقطها في جبهات مأرب مع زحوفاتها المتواصلة للتقدم نحو المدينة. وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي وليد صالح عبيد السيد من بيحان شبوة لقي مصرعه في جبهة نجد المجمعة جنوبي مأرب. ووفقا للمصادر فإن القيادي الحوثي لقي مصرعه مع العشرات من زملاءه في هجوم حوثي فاشل على مواقع الجيش الوطني. Advertisements وكانت طائرات التحالف العربي قد شنت عدد من الغارات على مواقع وتعزيزات الحوثيين في العبدية بمأرب.

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