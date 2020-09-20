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مقتل رجل أعمال في محافظة شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل رجل أعمال في محافظة شبوة
اغتال مسلحون مجهولون مساء الجمعة احد رجال الأعمال في محافظة شبوة.

وأفاد شهود عيان بمقتل رجل الأعمال محمد الحوسة المنصوري في مديرية ‎جردان بمحافظة شبوة، اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال شهود العيان أن الحوسة قتل على الفور بعد إطلاق النار عليه من قبل المجهولين.

وتشهد محافظة شبوة انفلاتا أمنيا كبيرا وسط تبادل الاتهامات بين قوات مليشيات الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعيه بأسباب الانفلات الأمني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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