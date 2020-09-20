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يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل رجل أعمال في محافظة شبوة
اغتال مسلحون مجهولون مساء الجمعة احد رجال الأعمال في محافظة شبوة.
وأفاد شهود عيان بمقتل رجل الأعمال محمد الحوسة المنصوري في مديرية جردان بمحافظة شبوة، اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقال شهود العيان أن الحوسة قتل على الفور بعد إطلاق النار عليه من قبل المجهولين.
وتشهد محافظة شبوة انفلاتا أمنيا كبيرا وسط تبادل الاتهامات بين قوات مليشيات الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعيه بأسباب الانفلات الأمني.
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