شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد ثلاثة مشايخ بارزة في مأرب وإصابة آخرين (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية وقبلية بمحافظة مأرب، بإستهشاد ثلاثة مشايخ وإصابة آخرين، خلال المواجهات التي يخوضها الجيش والقبائل ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية جنوب المحافظة.

وذكرت المصادر، أن الشيخ "محمد علي الجناحي المرادي" شيخ آل جناح، والشيخ "نمران ناصر العبيدي"، والشيخ "محمد علي السالمي" استشهدوا في جبل مراد أثناء التصدي لهجوم المليشيات الحوثية.

وبحسب المصادر، فقد أصيب كلا من الشيخ "منصور علي ناصر طريق المرادي"؛ شيخ آل كثير؛ والشيخ "ناصر علي مجيديع المرادي" شيخ آل علي بن اسعد، خلال المواجهات.

بالمقابل، لقي أكثر من 15 عنصرا حوثيا مصرعهم، الجمعة، بنيران قوات الجيش الوطني جنوب محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن معارك عنيفة خاضها أبطال الجيش والمقاومة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد المجمعة بمديرية رحبة.

وأضاف، أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 15 حوثياً وجرح آخرين، إلى جانب تدمير اثنين أطقم تابعة للمليشيات.

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وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت أطقم قتالية كانت في طريقها لتعزيز المليشيات الحوثية في ذات الجبهة، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

في السياق ذكر مركز سبأ الإعلامي، أن غارات لمقاتلات التحالف دمرت عربتين للمليشيات من نوع BMB بالإضافة إلى طقم يحمل رشاش عيار 23 جنوبي مأرب.

إلى ذلك نفذت قوات الجيش كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة المخدرة غرب مأرب، نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.وفق موقع الجيش"سبتمبر نت".

وكانت قوات الجيش قد استعادت، الخميس، مواقع عسكرية إستراتيجية في جبهة ماهلية.

وقال قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرّح بحيبح "إن المليشيا الحوثية المتمردة تلقت هزائم ساحقة وكبيرة في جبهة ماهلية.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية تقود عناصرها ومقاتليها إلى محارق الهلاك. مؤكدا أن القوات المسلحة والمقاومة الباسلة ماضية وعازمة على تحرير كامل تراب الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة.