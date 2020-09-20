شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تضبط شحنة ذخائر جديدة في المخا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت إدارة قطاع أمن الساحل الغربي بالتعاون مع القوات المشتركة في مديرية المخا غربي محافظة تعز، شاحنة تبريد تحمل ذخائر متنوعة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

وقال الإعلام الأمني قطاع الساحل الغربي إن نقطة المحجر التابعة للقوات المشتركة في عزلة الزهاري بالمخا، ضبطت شاحنة تبريد نوع "دينا"، يقودها المدعو (م.ع.ع) 32 عاماً، وتقل على متنها ذخائر متنوعة.

موضحا، أن الشاحنة تحمل 60 صفيحة ذخيرة متنوعة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وسُلمت الشاحنة بعد ضبطها إلى إدارة أمن القطاع، في مديرية المخا، وتم عمل محضري ضبط وجمع استدلالات مع المهرب، وتحريز المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية، وفقا للإعلام الأمني.