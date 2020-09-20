شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني : الحوثيون يحولون مدرسة حكومية إلى خاصة في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي يمني، عن قيام جماعة الحوثي، بالاستيلاء على إحدى المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء، وتحويلها مدرسة خاصة، مع فرض رسوم تسجيل مرتفعة على الطلاب.

وقال الصحفي محمد الغباري، على صفحته في تويتر، إن الحوثيين حولوا مدرسة بلقيس للبنات بصنعاء إلى مدرسة للذكور وفرضوا رسوم تسجيل عالية جداً.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : القاتل الرئيسي والمسؤول عن قطع الوريد .. ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية .. فيديو يظهر لحظة تقطع وريد المغدور

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وذكر الصحفي، الذي يعمل مراسلاً لوكالة رويترز للأنباء في اليمن، أن “رسوم التسجيل من الصف الأول إلى السادس بلغ 65 ألف ريال مع الكتب، ومن الصف السابع إلى التاسع 85 ألف ريال مع الكتب، ومن أول ثانوي إلى ثالث ثانوي 95 ألف ريال مع الكتب”.

وأشار الغباري إلى أن “المدرسة تحتل مكانة خاصة في صنعاء، باعتبارها أول مدرسة للبنات تفتتح بعد ثورة ٢٦ سبتمبر، وحافظت على مستواها كواحدة من أهم المدارس النموذجية للبنات في العاصمة منذ افتتاحها وحتى الآن”.

وأثارت الخطوة ردود فعل واسعة على تويتر، إذ اعتبرها صحفيون وناشطون ضمن جهود الحوثي لدفن التعليم.

وفي تعليقه على الموضوع، ربط الصحفي نبيل البكاري، بين عهد الحوثيين وعهد الإمامة، قائلاً: “حينما قرن الثوار الإمامة بالجهل والفقر والمرض كانوا يعنون جيدا ما يريدون، وها هي الإمامة تطل عليكم مجددا من زاوية التجهيل والجهل والفقر والمرض”.

من جهتها قالت الكاتبة ميساء شجاع الدين، أن “التعليم كان أهم وسيلة مجانية يطمح من خلالها الفقراء في الترقي والصعود ورفع مستوى معيشتهم، وهذا يعني حرمان الفقير ليس فقط من حقوقه؛ بل من أحلامه ومستقبله أيضاً”.

وخلال السنوات الماضية، قام الحوثيون بإقالة معظم مدراء المدارس في مناطق سيطرتهم، واستبدالهم بمدراء موالين لهم، إضافة إلى أنهم استثمروا المدارس لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب، والدفع بهم إلى جبهات القتال، عبر دورات ومحاضرات طائفية.