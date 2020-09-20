شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كرهت النقاب وخلعته أمام المشاهدين فأظهرت مفاتنها وتعرت حقداً على من انتقدها من جديد السعودية "هند القحطاني" تثير الجدل...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏عادت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ لإثارة الجدل من جديد، وذلك بعد تعبيرها عن كرهها للكمامة لأنها تذكرها بالنقاب.

وقالت القحطاني في فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بموت منها بموت تذكرني بالنقاب.. شيء خنقة أموت نفسيًا أتعب اتجنن من شيء اسمه كمامة، والله العظيم أقسم بالله تسببلي غلقة". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد : المليادير السعودي الوليد بن طلال يفاجئ الجميع ويتزوج الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى .. لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض.. شاهدو الصور . شاهد ماذا فعل الفنان رامز جلال مع فنانة شهيرة داخل المترو.. لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فوقع بالمحظور.. "فيديو" . هل تذكرون المنجم الشهير "ميشال حايك" الذي تنبأ بمقتل حارس الملوك اللواء "الفغم".. شاهدو كيف أرعب اليوم سعود القحطاني وكشف عن المفاجأة التي ستحدث له قبل نهاية 2020م . الناشطة السعودية "العنود العيسى" تقع بفخ الفضيحة.. تسريب صور اباحية وهي عارية تماماً بين أحضان عشيقها.. شاهد . من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد Advertisements . صدمة تهز الوسط الفني : فنانة عربية شهيرة تنشر صورتها عارية وتعلق "انا انثى نار " ..شاهد . تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد . تحدت كبر سنها وأرادت ان تثبت إنها مازالت مغرية : فيفي عبده تخلع ملابسها بفيديو فاضح وتقوم بعمل غير اخلاقي.. شاهد . انتقدها المتابعون بشدة خاصة في الشارع السعودي الممثلة "نور الغندور" أحضان ساخنة لن تقوى على مشاهدتها ولم يخطر على بال أحد من يكون هذا الشاب...(شاهد الفيديو). • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

وأضافت هند في الفيديو: "زي ما قولت لكم تذكرني بالنقاب، وطول عمري البس النقاب ما شلته إلا لما جيت أميركا"، فتلقت هجوما لاذعا من بعض المتابعين لانتقادها بحديثها النقاب. الفيديو في الرابط التالي..

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