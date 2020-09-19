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الارياني يطالب المجتمع الدولي بتمديد قرار حظر التسلح الايراني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

الارياني يطالب المجتمع الدولي بتمديد قرار حظر التسلح الايراني

متابعات_ الخليج 365

طالب وزير الإعلام معمر الارياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بتمديد قرار حظر الأسلحة على ايران، وتكثيف الضغوط على النظام الايراني لوقف أنشطته الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة والامن والسلم الدوليين‏‏.

 

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وقال وزير الإعلام في تصريحوفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "‏ان استمرار النظام الايراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

 

وأضاف الارياني "ان القاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الايرانية واعترافها بتلقي تدريبات في ايران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الايراني في ادارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بـ "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة".

 

واشار الارياني الى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية في اليمن، واستهداف الاعيان المدنية في المملكة العربية ، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.

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