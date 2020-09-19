شكرا لبحثكم عن خبر (الملك سلمان) يسلم وزارة الصحةاجهزة طبية لتخطيط الدماغ وأجهزة صدمات القلب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية صباح اليوم الأحد وزارة الصحة أجهزة لتخطيط الدماغ وأجهزة خاصة بصدمات القلب ؛ مخصصة لمستشفى الجمهورية بعدن ومستشفى الخوخة بالحديدة وهيئة مستشفى الثورة بتعز والمخا بالاضافة الى مستشفى الصومعة بمحافظة البيضاء . وثمن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة دعم مركز الملك سلمان للإغاثة بالاجهزة الطبية الهامة التي ستساعد الكادر الطبي تحسين الخدمة العلاجية للمرضى على نحو افضل ؛ مشيراً ان مركز الملك سلمان للإغاثة داعما رئيسياَ للقطاع الصحي في اليمن. Advertisements وقال منسق الإغاثة بمركز الملك سلمان بعدن ان تسليم المعدات الطبية ياتي استمرارا للدعم االمتواصل من مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن جملة من المشاريع المنفذه ومشاريع اخرى مستمرة كمشروع الاطراف الصناعية ومكافحة الملاريا ودعم مراكز الغسيل الكلوي بالمحاليل والأدوية. حضر الاستلام د. سعاد ميسري مديرة إدارة الامداد الدوائي بوزارة الصحة ومديري مكتبي الصحة بمحافظتي البيضاء وتعز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (الملك سلمان) يسلم وزارة الصحةاجهزة طبية لتخطيط الدماغ وأجهزة صدمات القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.