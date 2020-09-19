اللجنة الأمنية بعدن تناقش سبل تطوير أداء المنظومة الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

رأس محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد حامد لملس اليوم السبت اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقيادات الوحدات الأمنية المختلفة بالعاصمة.



وأستهل المحافظ الاجتماع بكلمة أشاد خلالها بالتحسن الملحوظ في أداء الجهاز الأمني ومانتج عنه من استتباب الوضع الأمني وضبط عدد من المخلين بالامن والخارجين عن القانون.

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واضاف: وعلى الرغم من ذلك إلا أننا مازلنا طامحون للمزيد في هذا الشان .. مشددا على ضرورة إدخال التقنيات الحديثة في عمل المنظومة الأمنية ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية حتى يسود الأمن والسكينة كل مديريات العاصمة وتختفي الجريمة وتنتهي الأعمال التخريبية إلى الابد.

وناقشت القيادات الأمنية جملة من القضايا الأمنية المدرجة على جدول اجتماعها ومستوى تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة وتقييم الحالة الأمنية.

وأكدت اللجنة الأمنية على المضي قدما في تنفيذ قرار منع الدراجات النارية ورفع مستوى التنسيق الأمني بين عدن والمحافظات المجاورة خصوصا بعد لمس نتائجه الإيجابية مؤخرا.

واتخذ اعضاء اللجنة عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل وتعزيز دور اقسام الشرطة في مدن ومديريات العاصمة