طيران العدوان يشن غارات جوية على أربع محافظات ورصد 96 خرقا في جبهات الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



شن طيران العدوان السعودي، اليوم السبت، 26 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف والبيضاء وحجة .

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 16 غارة جوية على مديرية رحبة و3 غارات على مدريتي مدغل ومجزر وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، مشيرا إلى أن إحداى غارات العدوان على مديرية صرواح استهدفت منزل الشيخ محمد بن أحمد الزايدي ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

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وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على سوق الثلوث في مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديرية ناطع بالبيضاء وغارة جوية على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 96 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والمنظر ومدينة الحديدة وكيلو16.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، 16 خرقًا في الحديدة بقصف مدفعي و74 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.