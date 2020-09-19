شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يدمر عربات حوثية بغارات جوية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها أهدافا حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية دمرت عربات حوثية في سوق الثلوث التابع لمديرية خب والشعف بالمحافظة. وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا جراء القصف. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في ذات المديرية

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