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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يدمر عربات حوثية بغارات جوية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها أهدافا حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية دمرت عربات حوثية في سوق الثلوث التابع لمديرية خب والشعف بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا جراء القصف.
وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في ذات المديرية
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