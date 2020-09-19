لملس يراس اللجنة الامنية العلبا بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - برئاسة المحافظ لملس:

اللجنة الأمنية بعدن تناقش سبل تطوير أداء المنظومة الأمنية

عدن - خاص

رأس محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية الاستاذ احمد حامد لملس اليوم السبت 19/سبتمبر أجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقيادات الوحدات الأمنية المختلفة بالعاصمة.

وأستهل المحافظ الاجتماع بكلمة أشاد خلالها بالتحسن الملحوظ في أداء الجهاز الأمني ومانتج عنه من استتباب الوضع الأمني وضبط عدد من المخلين بالامن والخارجين عن القانون.

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واضاف: وعلى الرغم من ذلك إلا أننا مازلنا طامحون للمزيد في هذا الشان.

مشددا على ضرورة إدخال التقنيات الحديثة في عمل المنظومة الأمنية ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية حتى يسود الأمن والسكينة كل مديريات العاصمة وتختفي الجريمة وتنتهي الأعمال التخريبية إلى الابد.

وناقشت القيادات الأمنية جملة من القضايا الأمنية المدرجة على جدول اجتماعها ومستوى تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة وتقييم الحالة الأمنية.

وأكدت اللجنة الأمنية على المضي قدما في تنفيذ قرار منع الدراجات النارية ورفع مستوى التنسيق الأمني بين عدن والمحافظات المجاورة خصوصا بعد لمس نتائجه الإيجابية مؤخرا.

واتخذ اعضاء اللجنة عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل وتعزيز دور اقسام الشرطة في مدن ومديريات العاصمة.

من: احمد بوصالح