شكرا لمتابعة خبر عن أحمد زاهر : قدمت فى معهد التمثيل من وراء أهلى ولما عرفوا خدت علقة بالشبشب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفنان أحمد زاهر: "أهلى كانوا رافضين التحاقى بمعهد العالى للفنون المسرحية، لذلك التحقت بكلية التجارة غصبا عنى، وبعد اجتيازى للسنة الأولى فى كلية التجارة قمت بالتقديم فى المعهد ولكنى لم أنجح فى اختباراته وقلت لنفسى هذا نصيبى وأكملت بكلية التجارة، وفى العام الدراسى الثالث قررت أن أقدم بالمعهد مرة أخرى وحضرت مشاهد الاختبارات بشكل جيد وقبلت بالمعهد، ولكن أخفيت عن أهلى ذلك وسحبت الملف الخاص بى من كلية التجارة، وعندما عرف أهلى خدت علقة بالشبشب".

وأضاف أحمد زاهر، أثناء استضافته ببرنامج معكم على قناة CBC، والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عندما كنت فى العام الثانى بالمعهد قدمت مسرحية باللغة العربية بمهرجان المسرح العربى بالمعهد وبعد انتهاء العرض وخروجى من الكواليس تفاجأت بوجود الفنان الراحل نور الشريف، وقال لى أنت ممثل جيد وطلب رقمى الخاص، وكلمونى بعدها فى المسرح القومى للمشاركة بعرض مسرحى، ولكن لم تستكمل المسرحية، وبعد عام ونصف تواصلوا معى من أجل المشاركة فى مسلسل وعندما ذهبت تفاجأت بوجود نور الشريف وميرفت أمين ومجدى أبو عميرة وتوقعت أننى سأقدم دورا صغيرا، وتفاجأت بدور حازم فى مسلسل الرجل الآخر" .

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وعن أغرب موقف حدث له أثناء دراسته بالمعهد العالى للفنون المسرحية قال: "كنت فى سيكشن للدكتور الراحل سعد أردش وكان معى أحمد رزق ومحمود عبد المغنى ورانيا فريد شوقى، وطلب منا أردش أن كل واحد فينا يمثل أنه نار وآخر زبدة وآخر طاسة وآخر بيضة واخترت أنا أن أقوم بدور الطاسة، وكان أحمد رزق يقوم بدور النار وكان مشهد أشبه بالكوميدى".

وكشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر أنها تقوم من خلال حسابها على التيك توك بعمل إعلانات للكثير من المنتجات، وهذا الأمر كان يسعدها جدا ولكن أثناء التمثيل كان الأمر مرهق ومتعب للغاية، كما كشفت عن أعداد الفولورز على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قالت: "بالتيك توك لدى ٢ ونصف مليون، أما على الإنستجرام فوصل عدد الفولورز لمليون وستمائة ألف".