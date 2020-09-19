شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة يتفقد اوضاع مستشفى الثورة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الخليج 365 - عدن زار وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور عبدالرقيب محرز ومدير المشاريع الصحية بمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن المهندسة إشراق الغوري هيئة مستشفى الثورة بتعز للاطلاع على أوضاع المستشفى واحتياجاته المختلفة.

Advertisements وأشاد الدكتور محرز بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في اليمن.. منوها بالجهود الكبيرة للطاقم الطبي بالمستشفى. وجرى مناقشة تعزيز الشراكة بين إدارة المستشفى ومركز الملك سلمان لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لشريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفقراء.

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