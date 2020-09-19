شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد خالد النسي يتحدث حول دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي العميد خالد النسي، عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني.



وقال النسي في تصريحات خاصة إن دور الأمم المتحده في التعامل مع الملف اليمني دور سلبي للأسف لم يستفيد منه اليمنيين باستثناء جماعة الحوثي التي وقف الى جانبها كل المبعوثين الاممين وعملوا على انقاذها مواقف كثيره كانت كفيله بالقضاء عليها ولكن مهمتهم كانت حماية هذه الجماعه وهذا ما حصل من كل المبعوثين من جمال بن عمر إلى إسماعيل ولد الشيخ إلى المبعوث الحالي مارتن غريفيت الذي أصبح أكثر وضوحاً في انحيازة لجماعة الحوثي وهذا حال الأمم المتحده لم تتدخل في أي ملف وتعمل فيه لصالح المدنيين بل لتأجيج الفوضى لصالح منظمات ودول أخرى.

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