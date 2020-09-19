شاهد : فيديو يوثق مصرع ثلاثة قناصة حوثيين في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وثق فيديو مصرع ثلاثة قناصة يتبعون مليشيا الحوثي الانقلابية على يد وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة بجبهة الساحل الغربي.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع ثلاثة قناصة زرعتهم المليشيات الحوثية حديثا بين مزارع مواطنين شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا محافظة الحديدة ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن قناصة المليشيات حاولوا، قبل مصرعهم، استهداف أبطال القوات المشتركة المرابطين لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجبلية.
ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق لحظة التخلص من قناصة المليشيات الثلاثة.
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