شكرا لبحثكم عن خبر الافراج عن المتهم "السادس" الذي ظهر ممسكا "الجنبية" واتهم بقطع شرايين "الاغبري" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افرجت سلطات التحقيق بصنعاء على المتهم السادس في جريمة تعذيب وقتل الشهيد "عبدالله الاغبري" بعد احتجازه ليوم واحد فقط .

واكدت مصادر مطلعة لليمني اليوم انه تم الافراج عن المتهم السادس في جريمة قتل الشهيد "الاغبري " "القدسي" والذي ظهر في احد المقاطع وهو ممسكا بخنجر "الجنبية" واعتبر بانه من قام بقطع شرايين الشهيد.

المصادر فان "القدسي" افرج عنه لاتفاق اعترافات الخمسه المجرمين الاخرين انه حضر متاخرا وكان يقوم بقطع جزء من قميص الشهيد لربط جرح نازف في احدى يدية.

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وغادر القدسي بحسب الناشط في،مواقع التواصل "حجر" الى تعز لكنه رهن الاستدعاء في أي وقت كما انه كان الاكثر قربا من الشهيد "الاغبري" .

وقال "القدسي" في افاداته ان الشهيد الاغبري هو من قام بقطع شرايينه داخل حمام ملحق بالمحل،وانه حاول اسعافه بربط مكان الجرح النازف بقطعه من قميصه .