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صنعاء - ياسمين الخيامي - وقع في فخها الكثير من الضحايا.. أمن صنعاء يطيح بعصابة خطيرة تسرق الاكراه وتحت تهديد السلاح (كشف جرائمهم بالفيديو)

نشر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بصنعاء فيديو يكشف عن قيام منطقة الثورة بصنعاء بالاطاحة باخطر عصابة سرقة بصنعاء، مكونة من ستة افراد، حيث قامت بسرقات متعددة، بينها السرقة بالاكراه وتحت تهديد السلاح.

وايضا كانت تستخدم في بعض الاحيان باص دايو واطلاع الركاب ومن ثم سرقتهم بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وهي الطريقة التي وقع ضحيها العشرات من المواطنين اقلها سرقة هواتفهم الذكية.

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وكشفت العصابة عن سلسلة من السرقات منها سرقة اسلحة آليه من فوق السيارات، وسرقة مبلغ 100 الف ريال سعودي من احدى السيارات و2 مليون و500 الف من فوق دينة. بالإضافة إلى سرقة حقائب نسائية.