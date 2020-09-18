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عدن - ياسمين التهامي - ‘عبد الملك الحوثي’’ يتدخل شخصياً ويصدر أول توجيه عاجل في قضية مقتل ‘‘عبدالله الأغبري’

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون مقربون من مليشيات الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي توجيهات حوثية عاجلة صادرة عن زعيم الجماعة بخصوص قتلة المغدور به عبدالله الأغبري. وقال الناشطون أن توجيهات صدرت من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تقضي بالقاء القبض على جميع المتهمين في القضية والكشف عن جميع المتورطين بالقضية .

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