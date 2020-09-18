اقرا ماكتبه محافظ عدن قبل قليل على حسابه في فيسبوك

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الحساب الخاص بمحافظ عدن احمد حامد لملس منشور في في بوك رصده انباء عدن ، هذا نصه:

‏"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" أقرعوا أجراس الأمل ومدوا أياديكم للعمل الجاد ودعم التنمية والبناء بعاصمتنا الحبيبة عدن. Advertisements حاربوا معنا معاول التيئيس والإحباط وتصدوا لكل باحث عن الفتنة والهدم ثقوا بأننا ماضون قدمٱ لخدمة عدن والتصدي لكل مظاهر الفوضى وخرق القانون.

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